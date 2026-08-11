TBMM’nin resmi açık oylama kayıtlarında Bursa’dan 15 milletvekilinin teklifi desteklediği, 5 milletvekilinin ise karşı yönde oy kullandığı görüldü.
Çerçeve Yasa’ya “ret” oyu veren Bursa milletvekilleri şöyle:
Hasan Toktaş – İYİ Parti
Kayıhan Pala – YENİ Parti
Yüksel Selçuk Türkoğlu – İYİ Parti
Nurhayat Altaca Kayışoğlu – YENİ Parti
Hasan Öztürk – YENİ Parti
Teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullanan Bursa milletvekilleri ise şu isimlerden oluştu:
Mustafa Varank – AK Parti
Orhan Sarıbal – CHP
Refik Özen – AK Parti
Cemalettin Kani Torun – Yeni Yol Partisi
Ahmet Kılıç – AK Parti
Fevzi Zırhlıoğlu – MHP
Efkan Ala – AK Parti
Emine Yavuz Gözgeç – AK Parti
Osman Mesten – AK Parti
Mehmet Atmaca – Yeni Yol Partisi
Ayhan Salman – AK Parti
Muhammet Müfit Aydın – AK Parti
Mustafa Yavuz – AK Parti
İsmet Büyükataman – MHP
Emel Gözükara Durmaz – AK Parti