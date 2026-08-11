TBMM’nin resmi açık oylama kayıtlarında Bursa’dan 15 milletvekilinin teklifi desteklediği, 5 milletvekilinin ise karşı yönde oy kullandığı görüldü.

Çerçeve Yasa’ya “ret” oyu veren Bursa milletvekilleri şöyle:

Hasan Toktaş – İYİ Parti

Kayıhan Pala – YENİ Parti

Yüksel Selçuk Türkoğlu – İYİ Parti

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – YENİ Parti

Hasan Öztürk – YENİ Parti

Teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullanan Bursa milletvekilleri ise şu isimlerden oluştu:

Mustafa Varank – AK Parti

Orhan Sarıbal – CHP

Refik Özen – AK Parti

Cemalettin Kani Torun – Yeni Yol Partisi

Ahmet Kılıç – AK Parti

Fevzi Zırhlıoğlu – MHP

Efkan Ala – AK Parti

Emine Yavuz Gözgeç – AK Parti

Osman Mesten – AK Parti

Mehmet Atmaca – Yeni Yol Partisi

Ayhan Salman – AK Parti

Muhammet Müfit Aydın – AK Parti

Mustafa Yavuz – AK Parti

İsmet Büyükataman – MHP

Emel Gözükara Durmaz – AK Parti