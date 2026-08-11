

Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel, kamuoyunda tartışılan “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sürecin yürütülme biçimine tepki gösteren Ildırel, terörün sona erdirilmesi hedefine karşı olmadıklarını ancak yönteme itiraz ettiklerini söyledi.

Ildırel, açıklamasında “Terör örgütleriyle pazarlık yok! Milletin iradesini yok saymak yok! Şehit ailelerinin vicdanını görmezden gelmek yok! Kapalı kapılar ardında Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek yok!” ifadelerini kullandı.

“MESELESİNİN ASIL MUHATABI VATANDAŞLARDIR”

Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yalnızca Meclis'teki siyasi partilerin değil, vatandaşların ve özellikle terörden doğrudan etkilenen kesimlerin de söz sahibi olması gerektiğini savunan Ildırel, şunları söyledi:

“Bu meselenin asıl muhatabı yalnızca Meclis'teki siyasi partiler değildir. Bu meselenin asıl muhatabı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Yıllardır terörün acısını yaşayan şehit ailelerimizdir. Evladını bu vatan uğruna toprağa veren annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz ve çocuklarımızdır.”

Şehit ailelerinin rızası ve görüşü alınmadan Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kritik bir konuda karar verilmesini doğru bulmadıklarını belirten Ildırel, milletin iradesine başvurulması gerektiğini ifade etti.

“MİLLETE SORDUNUZ, ŞİMDİ NEDEN SORMUYORSUNUZ?”

Geçmişte farklı konularda referandum yoluyla milletin iradesine başvurulduğunu hatırlatan Ildırel, “Madem bu mesele Türkiye'nin geleceğini ilgilendiriyor, neden millete sormuyorsunuz?” diye sordu.

Ildırel, açıklamasında referandum çağrısını yineleyerek, “Madem bu kadar büyük ve tarihi bir karar alıyorsunuz, buyurun referandum yapın. Millete sorun. Şehit ailelerine sorun. Gazilerimize sorun. Bu ülkenin insanlarına sorun. Sandığı milletin önüne koyun” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE KARŞI DEĞİLİZ”

Anahtar Parti olarak terörün tamamen sona ermesini istediklerini belirten Ildırel, itirazlarının “Terörsüz Türkiye” hedefine değil, bu hedefe ulaşılmak istenen yönteme olduğunu söyledi.

Ildırel, “Biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Tam tersine, terörün tamamen sona erdiği bir Türkiye istiyoruz. Bizim itirazımız terörün bitmesine değil; terörün bitirilme yönteminedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütleriyle pazarlık yapmaması gerektiğini savunan Ildırel, devletin terörle mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele eder. Terör örgütleriyle pazarlık etmez” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİT AİLELERİNİN VİCDANI YOK SAYILAMAZ”

Açıklamasında şehit ailelerine de özel bir bölüm ayıran Ildırel, şehitlerin hatırasının siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ildırel, “Sizin acınız, bizim acımızdır. Sizin evladınız, bu milletin evladıdır” diyerek, şehit ailelerinin gönlü kırılarak toplumsal barış kurulamayacağını savundu.

“Bir annenin yıllardır taşıdığı evlat acısını, bir babanın evladının mezarı başındaki gözyaşını, bir eşin yarım kalan hayatını, bir çocuğun babasız büyümesini hiçbir siyasi hesap görmezden gelemez” diyen Ildırel, şehit ailelerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ BELLİDİR”

Anahtar Parti'nin tavrının açık olduğunu belirten Ildırel, terörsüz bir Türkiye hedefinden vazgeçmediklerini ancak sürecin devletin gücü, milletin iradesi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ildırel, partilerinin kırmızı çizgilerini şu sözlerle sıraladı:

“Terör örgütleriyle pazarlık yok! Milletin iradesini yok saymak yok! Şehit ailelerinin vicdanını görmezden gelmek yok! Kapalı kapılar ardında Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek yok!”

Ildırel, açıklamasının sonunda bir kez daha referandum çağrısı yaparak, “Eğer gerçekten milletin desteğine güveniyorsanız; millete sorun! Referanduma götürün. Millet kararını versin” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür” diyen Ildırel, terörün sona erecekse milletin başı dik, devletin itibarı korunarak sona ermesi gerektiğini belirterek, “Ne şehidimizin hatırasından, ne gazimizin onurundan, ne de milletimizin iradesinden vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN