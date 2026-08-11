Raporda, baba ve oğlun banka hesaplarında toplamda yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

MASAK incelemesine göre, daha önce Muzaffer adını kullanan Sebahattin Şirin’in banka hesaplarında 12 milyon 558 bin TL, oğlu İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında ise 38 milyon 440 bin TL tutarında para hareketi tespit edildi. Raporda ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla milyonlarca liralık işlemler gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

İncelemede, Sebahattin Şirin ile oğlu arasında 2021-2026 yılları boyunca karşılıklı para transferleri yapıldığı da belirlendi. Söz konusu dönemde baba ile oğul arasındaki toplam para hareketinin 1 milyon 521 bin 961 TL olduğu kaydedildi.

İbrahim Şamil Şirin’in banka hesaplarındaki işlem hacminin yıllar içinde önemli ölçüde arttığı görüldü. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde olan işlem hacmi, 2023’te 9 milyon 325 bin TL’ye yükseldi. Bu rakam 2024 yılında 11 milyon 331 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre Şirin’in hesaplarındaki işlem hacmi 2025 yılında 7 milyon 951 bin TL olurken, 2026 yılının 7 Ağustos tarihine kadar geçen sürede ise 7 milyon 487 bin TL olarak gerçekleşti.