Çilek’in 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Yaz Okulu, bugüne kadar 1000’i aşkın çocuğu farklı branşlarla buluşturdu. Çalışanların çocuklarına yönelik hazırlanan program, bu yıl da yüzlerce çocuğa yeni ilgi alanları keşfetme, becerilerini geliştirme ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir yaz geçirme imkânı sunacak.

Bir ay boyunca devam edecek Yaz Okulu kapsamında futbol, satranç, binicilik, tiyatro, yüzme, zekâ oyunları gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarına göre planlanan derslerle çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenecek.

Çocukların gelişimini odağına alan Çilek, çalışanlarına verdiği değeri onların ailelerine uzanan uygulamalarla destekliyor. On iki yıldır sürdürülen Yaz Okulu da çocuklara yeni deneyimler kazandırırken çalışanların aile yaşamına katkı sunan köklü bir Çilek geleneği olarak öne çıkıyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.