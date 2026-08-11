

Denetim Kurulu Başkanı Yücel Erim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Denetim Kurulu üyeleri, Oda Başkanı Yasin Altuntepe ve oda personelleri katıldı. Toplantıda odanın mali ve idari işleyişi, muhasebe kayıtları, üyelik işlemleri, aidat ve tahsilat süreçleri, evrak ve arşiv hizmetleri, personel işlemleri ile Yönetim Kurulu’nun çalışmaları değerlendirildi.

MALİ VE İDARİ İŞLEMLER İNCELENDİ

Denetim kapsamında oda gelirleri, banka ve kasa işlemleri, tahsilat ve ödeme süreçleri ile muhasebe kayıtları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mali işlemlerin kayıt ve belgeler üzerinden düzenli şekilde yürütüldüğü değerlendirildi. Üyelik işlemleri, üye kayıtları, aidat tahsilatları ve ilgili sistemlerdeki bilgilerin güncelliği de denetimden geçirildi. Üyelik işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Odanın evrak ve arşiv hizmetleri ile personel işlemleri de denetim kapsamında ele alındı. Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması, arşivleme ve saklama işlemleri, personel bilgilerinin güncelliği ve özlük dosyalarının düzeni incelendi.

FAALİYETLERDE YÖNETİM VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Denetim Kurulu Başkanı Yücel Erim, odanın gerçekleştirdiği program, etkinlik ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde Başkan Yasin Altuntepe, Yönetim Kurulu üyeleri, oda personeli ve sektör temsilcilerinin katkısının önemli olduğunu söyledi.

Erim, “Odamızın gerçekleştirdiği program ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde Başkanımız Sayın Yasin Altuntepe’nin, Yönetim Kurulu üyelerimizin ve personelimizin gayretleri önemli. Bunun yanında, gerçekleştirilen organizasyonlara ve faaliyetlere katkı sunan sponsorlarımızın ve sektör temsilcilerimizin desteklerini de ayrıca önemsiyoruz. Bu çalışmaların birlik, beraberlik ve iş birliği içerisinde yürütülmesi odamız açısından kıymetli.” dedi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerin oda bütçesi ve üyelerin menfaatleri gözetilerek planlanmasının önemine dikkat çeken Erim, “Başkanımızın ve Yönetim Kurulu üyelerimizin ortaya koyduğu gayretin yanı sıra, sektör temsilcilerimizin ve sponsorlarımızın katkılarıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada temel amaç, odamızın imkanlarını en verimli şekilde kullanarak üyelerimize fayda sağlayacak çalışmalar ortaya koymak. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZ SEKTÖRÜN YANINDA”

Oda yönetiminin özellikle mobilya ve marangozluk sektörünün sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Erim, Başkan Yasin Altuntepe’ye teşekkür etti. Erim, “Başkanımız Sayın Yasin Altuntepe’nin göreve geldiği günden bu yana sektörümüzün sorunlarıyla yakından ilgilendiğini görüyoruz. Mobilya ve marangozluk sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında gösterdiği hassasiyetin yanı sıra, Yönetim Kurulu üyelerimizin katkıları da çalışmalarımızın önemli bir parçası. Bu vesileyle Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Denetim kapsamında Yönetim Kurulu’nun çalışmaları da değerlendirildi. Yönetim Kurulu toplantılarının düzenli şekilde gerçekleştirilmesi, toplantı ve karar yeter sayılarının gözetilmesi ile alınan kararların kayıt altına alınması konuları incelendi.

Denetim Kurulu Başkanı Yücel Erim, yönetim ve denetim mekanizmalarının uyum içerisinde çalışmasının oda açısından önemli olduğunu belirterek, denetimlerin yalnızca eksiklikleri tespit etmek amacıyla yapılmadığını söyledi.

Erim, “Denetimin amacı yalnızca eksiklikleri tespit etmek değil, odamızın daha düzenli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde hizmet vermesine katkı sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve personelimizin uyum içerisinde çalışması, üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından önem taşıyor.” dedi.

“ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Başkan Yasin Altuntepe’nin göreve gelirken ortaya koyduğu şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışını önemsediklerini belirten Erim, denetim mekanizmasının da bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu söyledi. “Denetim Kurulu olarak odamızın mali ve idari işlemlerini düzenli şekilde inceliyoruz. Gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza sunulması ve denetim çalışmalarımıza gösterilen hassasiyet bizim için önemli. Şeffaf, düzenli ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının sürdürülebilmesi adına denetimlerin düzenli şekilde devam etmesi gerekiyor.” diyen Erim, Başkan Yasin Altuntepe, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda personeline teşekkür etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, odanın tüm iş ve işlemlerinin mevzuata uygun, düzenli, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Denetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulurken, oda faaliyetlerinin düzenli olarak denetlenmeye ve değerlendirilmeye devam edeceği belirtildi.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası yönetimi ise sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, üyelerin taleplerine yönelik faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Aleyna Yağmur Akdağ