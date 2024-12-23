Başkan Özel, Yenişehir’in gelişimi için kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “YTSO Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçemizi geleceğe taşıyacak projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Turizm, tarım ve sanayinin gelişmesiyle Yenişehir’in de büyüyeceğine inanıyoruz. Ortak hedefler doğrultusunda el birliğiyle çalışarak, ilçemizin parlak geleceği için sağlam temeller atıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YENİŞEHİR’İN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin plan revizyonlarıyla yatırım yapılabilecek hale gelmesini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Özel, “İlçemiz gelişime açık, büyümeye müsait bir şehir. Yeterki, bunun için ortaya bir irade konulabilsin. Biz, Yenişehir’i büyütmek, yatırımın önünü açmak için çalışıyoruz. Yatırımcıları Yenişehir’e davet ediyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Yenişehir’e yeni sanayi bölgeleri, özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ni kazandırmak istiyoruz. Bu konuda YTSO ile ortak amaç için çalışıyoruz. Yenişehirli üreticinin ürünlerinin değer kazanacağız, ilçemizde istihdamın artmasına katkı sağlayacak her projenin paydaşı olmak için hazırız” ifadelerini kullandı.