Erdek Belediyesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait beton barikatlar izinsiz kullanılarak Edincik altı olarak adlandırılan bölgedeki halk plajına araç girişleri engellendi. Büyükşehir’den gelen tepki üzerine beton barikatlardaki Büyükşehir logoları boyanarak kapatıldı.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Edincik altındaki halk plajına araç girişlerini engellemek amacıyla beton barikatlar konulması, kamuoyunun tepkisini çekmişti. Çevrede araç park edilecek bir yer veya otopark bulunmaması nedeniyle halk plajından yararlanamayan vatandaşlar, barikatların üzerindeki logolar nedeniyle konu ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteriyorlardı. Daha sonraki süreçte barikatların Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık’ın talimatıyla konulduğu, yani Erdek Belediyesi tarafından izinsiz kullanıldığı öğrenildi.