Bursa Valiliği, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları bilgilendiren önemli bir uyarı yayımladı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, özellikle Karacabey ve Mudanya ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Açıklamada rüzgâr hızının 40 ila 60 km/saat arasında olacağı, yer yer ise 70 km/saat’e kadar çıkabileceği belirtildi. Beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Valilik tarafından yapılan duyuruya göre uyarı, 18 Mart 2026 saat 14.00’te başlayıp 19 Mart 2026 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi.