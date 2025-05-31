Kocaeli’de Çevre Haftası kutlamaları renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Çocukların çevre bilinciyle buluştuğu etkinlikte müzik dinletilerinden atölyelere birçok program düzenlendi. Çevre konusunda önemli mesajlar verilirken, atıkların geri dönüşümüyle 3 milyondan fazla ağacın kesilmesinin önlendiği vurgulandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için önemli mesajların verildiği Çevre Haftası kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Çocukların çevre bilinci aldığı ve doyasıya eğlendiği programda müzik dinletisi, defile gösterisi ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Etkinlikte "Geleneksel Atık Pil Toplama Kampanyası Ödülleri" öğrencilere takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, çocuklara çevre bilinci konusunda önemli mesajlar verdi. Çevrenin korunmasında çocukların rolüne dikkat çeken Köktürk, "Dünyanın en güzel yerinde güzel insanlar oturur. Siz eve gittiğinizde dünya haritasını açtığınızda Türkiye’nin nerede olduğunu görüyor musunuz? Böyle toprakları bize vatan yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çevre sizsiniz çocuklar. Eviniz, okulunuz, sokağınız bir çevredir. Siz çevrenizi koruyor musunuz? Büyükleriniz çok yanlış yapıyor, onları siz yönlendireceksiniz." dedi.

"Her yıl 13 milyon ton teneke kutu doğaya karışarak ekosistemi tehdit ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Türkiye’de bu yıl Dünya Çevre Günü’nün temasının plastik kirliliği olduğunu vurguladı. Kırılmaz, plastik kirliliğinin küresel boyutta ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Nüfus artışına bağlı olarak tüketim artmakta ve doğaya bırakılan plastik oranı da yükselmektedir. Plastik kirliliği, milyonlarca insanın refahını doğrudan etkileyen küresel sorundur. Her yıl 13 milyon ton teneke kutu doğaya karışarak ekosistemi tehdit ediyor. Dengeli politikalar ve sürdürülebilir çevre yönetimiyle bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"3 milyon 459 bin ağacın kesilmesi önlendi"

Sözlerine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kocaeli’de elde edilen başarıları da ekleyen Kırılmaz, "2018’den bu yana 203 bin 484 ton atık kağıt, 269 bin 574 kilogram cam ve 474 bin ton atık plastik geri kazanıldı. Böylece 3 milyon 459 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Kocaeli, doğasıyla çok değerli bir bölge. Bu nedenle ilimizdeki hava kalitesini yüksek tutmaya büyük önem veriyoruz. Şu anda 12 hava izleme istasyonumuz aktif olarak çalışıyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü ‘Dip Çamuru’ gibi önemli projelerimiz de var." ifadelerini kullandı.