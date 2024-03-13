Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticilerinden ve en çok istihdam sağlayan kuruluşlarından olan Erdemir, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yassı çelik üreticisi Erdemir, hayata geçirdiği yatırımlar ve oluşturduğu istihdamla ülke ve bölge ekonomisi için sürdürülebilir değer üretiyor. Türk sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda geleceği planlayan, insan kaynağı ile sürekli gelişen şirket, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Şirket ile Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki protokol; Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamlığında 12 Mart tarihinde Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker arasında imzalandı.

Şirket bu protokol ile teknik eğitimde nitelikli insan gücü ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında, Metalürji Teknolojisi İzabe ve Haddecilik Bölümü öncelikli olacak şekilde, öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik, beceri ve donanımları kazanmalarını sağlamak ve akademik başarılarını yükseltmek hedefiyle öğretmen ve öğrenciler için eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca, mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için okulun atölye ve laboratuvarlarının yanı sıra fuar ve yarışmalara katılımına da destek verilecek.