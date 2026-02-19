ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi.

Toplumsal yatırımlarında dijitalleşme ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı önceliklendiren ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor.

Kapsam genişledi, içerikler dijital zekâ odağında yenilendi

Yenilenen proje kapsamında 11'inci dönem itibarıyla hedef kitle genişletildi; ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de programa dahil edildi. Böylece eğitim ekosisteminin farklı kademelerinde görev yapan öğretmenlere ulaşılması ve dijital dönüşümün etkisinin daha geniş bir alana yayılması amaçlanıyor. Dijital zekâ odağında yeniden yapılandırılan içeriklerle proje, öğretmenlerin yalnızca teknik becerilerini değil; eleştirel düşünme, problem çözme ve dijital araçları ve yapay zekayı etkin kullanma gibi yetkinliklerini de güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir öğrenme deneyimi sunuyor. Eğitimler, Dijital Zekâ, Dijital Üreticilik ve Tasarım ile Dijital Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere üç ana modülden oluşuyor. Ayrıca, daha esnek ve etkili bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla canlı ders sayısı artırılırken, program 8 haftalık bir yapıda yeniden kurgulandı. Programla, her sene 1000 öğretmene eğitim verilmesi hedefleniyor.

''Toplumsal yatırımlarımızda ülkemizin dijital dönüşümünü desteklemeyi önceliklendiriyoruz''

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alan bir kurum olarak, toplumsal yatırımlarımızda da Türkiye'nin dijital dönüşümünü ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Bir ülkenin dijital geleceğinin sınıflarda şekillendiğine inanıyoruz. Dijital Öğretmenler projesi ile dijitalleşmenin odağına öğretmenlerimizi alıyor, onların güçlenmesiyle birlikte daha donanımlı bir dijital Türkiye vizyonuna katkı sunuyoruz. Yapay zekâ çağında asıl farkı oluşturan teknolojiyi nasıl anlamlandırdığımız; bu proje ile de sınıflarda merakı besleyen, üretkenliği teşvik eden bir teknoloji kültürü oluşturulmasına katkı sunuyor, yarının insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmenimiz aracılığıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaştık. Dijital dönüşümün eğitim üzerindeki etkisi hızla artarken, öğretmenlerimizin ihtiyaçları da değişiyor; bu doğrultuda projemizi yenileyerek daha da ileriye taşıdık. Projeye katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi dijital yetkinliklerle güçlendirerek ülkemizin dijital dönüşüme katkı sunmaya devam edeceğiz.'

Projeyi değerlendiren Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, 'Habitat Derneği olarak, dijital dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesinin toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerimizin dijital becerilerini artırmak ve eğitimde teknoloji kullanımını güçlendirmek üzere çıktığımız bu yolculukta, sunduğumuz eğitim içerikleriyle, yalnızca dijital araç kullanımını değil; aynı zamanda dijital vatandaşlık, güvenlik ve görsel üretim gibi çağın temel yetkinliklerini öğretmenlerimize kazandırmayı amaçladık. Bu projeyi değerli kılan en önemli unsur, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlere eşit erişim sunması oldu. Bu yolculukta bizimle olan paydaşlarımıza, emek veren tüm eğitmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Habitat Derneği olarak, dijital becerilerin herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

ODTÜ BİLTEMM Başkanı Doç. Dr. Göknur Kaplan, 'ODTÜ BİLTEMM olarak, dijital dönüşümün sadece teknolojiye erişimle değil, teknolojiyi anlamlı ve üretici biçimde kullanabilen ve yönetebilen bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Dijital Öğretmenler Projesi'ni, yalnızca bir öğretmen eğitimi programı değil, Türkiye genelinde küresel standartları baz alan bir dijital yetkinlik hareketine dönüştürüyoruz. Dijital okuryazarlık ve eleştirel dijital vatandaşlık yanında dijital etik ve yapay zekayı bilişsel marifetlerimizin menzilini genişletmek üzere işbirlikçi kullanabilme becerilerini de merkeze alıyoruz. Öğretmenlerimiz; dijital araçları bilinçli kullanan, içerik üretebilen, deneyimlerini öğrencilerinin ötesinde velilerle ve toplumla paylaşan, kısaca dijital zekasıyla fark oluşturan dijital dönüşüm elçilerine dönüşüyor. Kendi öğrenme yollarını inşa eden, teknolojiyi pedagojik amaçlarla birleştiren ve özgüvenini artırarak dönüşen öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu dönüşüm yolculuğunda, geleceğin eğitim dünyasını dijital zekâ ile şekillendirmek üzere birlikte yürümeye ve öğrenmeye devam edeceğiz' diye aktardı.

Devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenler projeye başvurabiliyor

Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini sağlayan proje 2 fazdan oluşuyor. İlk fazda 1000 öğretmene eğitim veriliyor. Çevrim içi olarak düzenlenen bu eğitimlerin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 100 öğretmen eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimi alıyor. Projeye, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında görev yapan ve başvuru şartlarını karşılayan tüm öğretmenler projenin web sitesinden başvuru yapabiliyor.