Ankara Üniversitesi’nin otizmli gençlerin istihdamına yönelik yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi’ni ziyaret eden üniversite heyeti, Bursa İş Ofisi’nin Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü ‘Engelsiz İstihdam Projesi’ni inceledi. Bursa İş Ofisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede ilk olarak Ankara Üniversitesi temsilcileri tarafından ‘Otizmli Gençlerin İstihdamında Farkındalık ve Destek İnisiyatifi’ projesinin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgiler verildi. Proje çerçevesinde otizmli genç bireylerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, işveren farkındalığının artırılması ve kapsayıcı istihdam modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Ziyaret kapsamında Bursa İş Ofisi yetkilileri tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Engelsiz İstihdam Projesi’ hakkında sunum yapıldı. Projenin, Bursa’da yaşayan özel bireylerin iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak, destekli istihdam modelini yaygınlaştırmak ve istihdam kanallarını genişletmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Bu çerçevede Büyükşehir ekibi tarafından saha incelemeleri ve iyi örnek ziyaretlerinin tamamlandığı, proje ekibi ve yürütme kurulunun oluşturulduğu, iki iş koçunun istihdam edildiği, uygulama dokümanlarının hazırlandığı ve iş arayan engelli bireylerin istatistiksel analizlerinin yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliği imkânları değerlendirilirken, otizmli gençlerin ve özel bireylerin istihdama katılımını artırmaya yönelik ortak adımların önemi vurgulandı.