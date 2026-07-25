Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendiren faaliyetlerine bir yenisini daha ilave etti. "Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri" kapsamında Bursa Erkek Lisesi Bahçesi'nde düzenlenen açık hava sineması organizasyonu, çocuklardan yetişkinlere her yaştan sakini aynı perde karşısında bir araya getirdi. Etkinlik öncesinde alana gelen çocuklar için mısır ikramında bulunulurken, aileler açık havada toplanarak yaz akşamının keyfini çıkardı. Dev ekranda izletilen yapım, çocuklar ve aileleri tarafından merakla takip edildi.

Kültür ve sanat faaliyetlerini ilçenin her köşesine yaymaya devam eden Osmangazi Belediyesi, organize ettiği açık hava film gösterimleriyle vatandaşlara bedava ve erişilebilir etkinlikler sunmayı sürdürecek. Yaz boyunca farklı mahallelerde icra edilecek gösterimlerle, çocukların yaz tatiline güzel anılar eklenirken, aileler de beraber vakit geçirebilecekleri sosyal ortamlarda buluşmaya devam edecek.