İnegöl'de Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sinan Mobilya tarafından üretilen devasa yatak ve köşe koltuk, Almanya'da düzenlenecek özel bir organizasyonda sergilenecek. Türk ve Alman fenomenler ile rap sanatçılarının yer alacağı etkinlik için hazırlanan mobilyalar, ölçüleriyle dikkat çekiyor.

9 GÜNDE TAMAMLANDI

Mobilya ustası ve Sinan Mobilya sahibi Sinan Ulaş, projenin Almanya'dan gelen özel bir taleple başladığını belirterek, "Almanya'da organizasyon yapan dostumuz Osman Gök bize bu projeyle geldi. Fenomenler ve YouTuber'lar için özel konsept hazırlanıyordu. 'Bunu yapabilir misiniz?' dediler. Biz de yaparız dedik ve 9 günde tamamladık” dedi.

Ulaş, ürettikleri yatağın yaklaşık 6 metre 10 santimetre uzunluğunda, 2 metre 80 santimetre genişliğinde, 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde olduğunu, başlığının ise yaklaşık 2,5 metreyi bulduğunu söyledi. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki yatağın aynı anda 9 kişinin rahatlıkla yatabileceğini ifade eden Ulaş, 20 yıllık meslek hayatında bu büyüklükte bir mobilya üretmediğini dile getirdi.

Köşe koltuğun ise yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 500-600 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

"BU PROJEYİ SADECE İNEGÖL'DEKİ USTALAR YAPABİLİRDİ"

Projenin organizasyonunu üstlenen Osman Gök ise İnegöl'ü özellikle tercih ettiklerini söyledi. Gök, "Biz bu organizasyonları dünyaca ünlü fenomenler için hazırlıyoruz.

Bu mobilyaları yapabilecek ustaların İnegöl'de olduğuna inanıyorduk. Geldik ve gerçekten bizi mahcup etmediler. Bu bizim için gizli bir proje. Önce fuarda tanıtacağız, ardından tüm detaylarını paylaşacağız. Dünya çapında ses getirecek bir çalışma olacak." dedi.

Leyla Gök de organizasyon kapsamında devasa boks makinelerinin de hazırlandığını belirterek, açılışın 25 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliğe Türk ve Alman rap sanatçıları ile çok sayıda sosyal medya fenomeninin katılacağını ifade eden Gök, mobilyaların kurulumunu yapmak için eşinin de İnegöl'den Almanya'ya gideceğini belirtti.