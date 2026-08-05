İnegöl'de Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sinan Mobilya tarafından üretilen devasa yatak ve köşe koltuk, Almanya'da düzenlenecek özel bir organizasyonda sergilenecek. Türk ve Alman fenomenler ile rap sanatçılarının yer alacağı etkinlik için hazırlanan mobilyalar, ölçüleriyle dikkat çekiyor.

Bc423C09 A32B 4D1A 9811 122617779D819 GÜNDE TAMAMLANDI
Mobilya ustası ve Sinan Mobilya sahibi Sinan Ulaş, projenin Almanya'dan gelen özel bir taleple başladığını belirterek, "Almanya'da organizasyon yapan dostumuz Osman Gök bize bu projeyle geldi. Fenomenler ve YouTuber'lar için özel konsept hazırlanıyordu. 'Bunu yapabilir misiniz?' dediler. Biz de yaparız dedik ve 9 günde tamamladık” dedi.

5F945Eb2 24Fa 4F3C A33D Cf2F522D38AbUlaş, ürettikleri yatağın yaklaşık 6 metre 10 santimetre uzunluğunda, 2 metre 80 santimetre genişliğinde, 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde olduğunu, başlığının ise yaklaşık 2,5 metreyi bulduğunu söyledi. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki yatağın aynı anda 9 kişinin rahatlıkla yatabileceğini ifade eden Ulaş, 20 yıllık meslek hayatında bu büyüklükte bir mobilya üretmediğini dile getirdi.

Dc75A717 2125 4Bd2 A3Fe 1Aa95Aa217CbKöşe koltuğun ise yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 500-600 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

E74D92A8 7Cad 48B1 888D F6D2Eacca75B"BU PROJEYİ SADECE İNEGÖL'DEKİ USTALAR YAPABİLİRDİ"
Projenin organizasyonunu üstlenen Osman Gök ise İnegöl'ü özellikle tercih ettiklerini söyledi. Gök, "Biz bu organizasyonları dünyaca ünlü fenomenler için hazırlıyoruz.

1C7Cdfc0 379F 4Cd3 B745 C798E01Afca1Bu mobilyaları yapabilecek ustaların İnegöl'de olduğuna inanıyorduk. Geldik ve gerçekten bizi mahcup etmediler. Bu bizim için gizli bir proje. Önce fuarda tanıtacağız, ardından tüm detaylarını paylaşacağız. Dünya çapında ses getirecek bir çalışma olacak." dedi.

353Ac849 5F6A 4E5C 83D5 A799593661CcLeyla Gök de organizasyon kapsamında devasa boks makinelerinin de hazırlandığını belirterek, açılışın 25 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

381941F7 Cd9E 4E98 8Be8 2Cb605048D18Etkinliğe Türk ve Alman rap sanatçıları ile çok sayıda sosyal medya fenomeninin katılacağını ifade eden Gök, mobilyaların kurulumunu yapmak için eşinin de İnegöl'den Almanya'ya gideceğini belirtti.

Kaynak: Yavuz Yılmaz