Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nı saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde hayata geçirdiklerini aktardı. Uraloğlu, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını kaydetti.

"Bursa-Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.

Test sürüşleri başlıyor

Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa’yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.