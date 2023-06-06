Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı tatilini 9 güne çıkardıklarını söyledi.

24 Haziran dan başlayıp, 2 Temmuz da sona ereceğini belirterek bayram tatilini 9 güne çıkardıklarını açıkladı.

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. 26 Haziran ve 27 Haziran'ı da idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.