DEM heyeti ile yapılacak görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de ağırlıyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin tarih ve saati belli oldu.

Erdoğan, yarın (10 Nisan Perşembe günü) saat 13:30'da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM heyeti ile görüşecek.

Erdoğan'ın kabulünde Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Erdoğan gün içerisinde ise Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kabuldeki konuşmasında Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Teşkilatı ile bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.