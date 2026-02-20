Nikahevi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Şadi Özdemir, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, yapılan her işin merkezinde insan olduğunu ifade etti. Özdemir, “Bir parkı temizlemek görevdir. Ama bir çocuğun güvenle oynayabilmesi için fazladan özen göstermek Nilüfer ruhudur. Çünkü biz biliyoruz ki yaptığımız her işin merkezinde insan var. O parkta oynayan çocuk da, bankta oturan büyüğümüz de, o yoldan geçen bir anne de bize emanettir” diye konuştu.

Kent yaşamının kalitesinin sahadaki emeğin gücüyle yükseldiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bir kent, onu yönetenlerle değil; ona değer katan insanlarla büyür. Sizler bu kentin yaşam kalitesini her gün yeniden inşa ediyorsunuz. Gösterdiğiniz her özen, bir çocuğun güvenine, bir ailenin huzuruna, bir kentin geleceğine dönüşüyor” ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir ayrıca belediyecilik anlayışlarını şu sözlerle özetledi:

“Biz sadece sokakları ve parkları değil, yaptığımız işin vicdanını da temiz tutmak istiyoruz.”

“BİR KAYDIRAĞI SİLEN GÖNÜL,

NİLÜFER’İN ANLAYIŞINI ANLATTI”

Toplantının en anlamlı anlarından biri ise Park ve Bahçeler çalışanı Erdal Demirtaş’a verilen teşekkür belgesi oldu. Görev yaptığı parkta yağmur sonrası ıslanan kaydırağın çocuklar tarafından kullanılamadığını fark eden Demirtaş, kendi üzerindeki kıyafetle kaydırağı silerek çocukların güvenle oynamasını sağladı.

Bu davranışın Nilüfer Belediyesi’nin hizmet anlayışını simgelediğini belirten Başkan Özdemir, “Bir kaydırağı silen gönül, bir kentin hizmet anlayışını anlatır” diyerek Demirtaş’a teşekkür belgesi ve hediye çeki takdim etti.

Özdemir, “Nilüfer’i farklı kılan sahip olduğumuz imkânlar değil; bu kente karşı hissettiğimiz sorumluluk ve birbirimize duyduğumuz saygıdır. Bu anlayışı büyüten her çalışma arkadaşımızla gurur duyuyorum. Çünkü biz birlikte sadece bir belediye değil, bir yaşam kültürü inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Özdemir, sahada görev yapan tüm personele emekleri için teşekkür ederek, Nilüfer’de hizmet kalitesini birlikte yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.