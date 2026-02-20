Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Hoba Yeşil Koltuk” programında ayın konuğuydu.

Etkinliğin açılışında konuşan Okul Müdür Yardımcısı Mustafa İnan, sporcuların gençler için rol model olduğunu ve buluşmaların motivasyonlarını olumlu etkilediğini söyledi.

Nilüfer Belediyespor Spor Kulübü Başkanı Muharrem Or da, çok iyi bir planlama ve çalışma ile sporcuların başarıya ulaştığını söyledi.

Çalışmadan hiçbir sonucun elde edilemeyeceğini dile getiren Or öğrencilere seslenerek; “Sporda galip ya da mağlup olabilirsiniz. Sadece kazanma hırsı sizlere yıkıntı getirir. Önemli olan centilmence mücadele etmektir” dedi.

Sadece akademik başarının yeterli olmadığını savunan Or, öğrencilerin spor ve sosyal etkinliklerle ilgilenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı ve antrenör İlknur Kurtuluş, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Hentbolu nasıl seçtiklerini, bulundukları konuma nasıl geldiklerini ve sporun hayatlarına kattıklarını anlatan sporcular, öğrencilere tavsiyelerde bulundular.

Etkinlik sonunda öğrenciler, sporcularla bol bol fotoğraf çektirdiler.