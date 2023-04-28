Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görene kadar petrole kavuşacağımız günleri çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana’mızın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adana’lı kardeşlerimiz için 12 bin 492 konut ve 2 bin 438’i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Adana’da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628’i buldu.

Şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal ediyoruz. Türkiye gibi Adana’mızda büyüdükçe, geliştikçe her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana Çevreyolu adeta şehir içi yol haline geldi. Bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de hizmete açıyoruz. Sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip. 3’ü gidiş 3’ü geliş 6 şeride sahip köprünün bünyesinde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.

Günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı Kret yolu üzerindeki yükü kaldırıyoruz. 2 milyar 340 milyon liralık bu proje Adana’mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacaktır.

Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere Adana’mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlarken bir yandan kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik.

Türkiye’nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerin başında gelen Adana kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Adana tüm enerjisini güvenli, müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, tarımın, enerjinin şehri Adana’nın dayanışması ile Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri almak hakkıdır.

Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz, aynı şekilde okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırların ötesinden başlatmıyoruz. Sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek büyük şahlanışın temellerini atıyoruz.

"MİLLETİMİZ YAPTIĞIMIZ HER YATIRIMIN REFAHI İÇİN KONMUŞ BİR TUĞLA OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYOR"

Birileri varsın inşaatla kalkınma mı olur desin. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, getirdiğimiz her hizmetin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor.

"KENDİ İHTİYACIMIZI GÖRENE KADAR PETROLE KAVUŞACAĞIMZI GÜNLERİ ÇOK UZAK OLMAYAN BİR TARİHTE İNŞALLAH HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Bugün Cumhuriyetimizin 2’nci asrını konuşabiliyorsak 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüze nice fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görene kadar petrole kavuşacağımız günleri çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.

Milletimizin bu gayreti gördüğünde ve vakti geldiğinde takdiri ona göre yapacağından en küçük şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs’ın Cumhur İttifakı’nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum, buradan sizleri ve tüm Adana’yı sevgi ile saygı ile selamlıyorum, kalın sağlıcakla.