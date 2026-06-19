Son olarak Sakaryaspor’da forma giyen 37 yaşındaki milli futbolcu Caner Erkin, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Futbolu bıraktığını duyuran tecrübeli sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da terletti.

CANER ERKİN'İN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Manisaspor altyapısından yükselerek profesyonel kariyerine başlayan Caner Erkin, genç yaşta sergilediği başarılı performansın ardından 2007 yılında CSKA Moskova’ya transfer oldu. Rusya’da kupa sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, 2009’da kiralık olarak Galatasaray formasını giydi. 2010 yılında Fenerbahçe’ye imza atan Caner Erkin, sarı-lacivertli ekipte 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

2016’da Inter’e transfer oldu ancak aynı sezon kiralık olarak Beşiktaş’a katıldı. Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Caner, Beşiktaş kariyerinde de asistlerine devam etti. 2020’de yeniden Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin, ardından Fatih Karagümrük ve İstanbul Başakşehir formalarını giydi.

Caner Erkin 2023'te katıldığı Eyüpspor'da geçirdiği iki sezonun ardından 2025'te Sakaryaspor'a transfer oldu. Kariyeri boyunca 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Caner Erkin, A Milli Takım formasını da uzun yıllar terletti.