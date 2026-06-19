İnegöl Belediyesi kontrolünde, İnegöllü çiftçileri tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

2019 yılında kurulan kooperatif, bugün 129 üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kooperatif bünyesinde hayata geçirilen yatırımlar sayesinde üreticilere depolama, işleme ve enerji alanlarında önemli destekler sağlanırken, 2020 yılında hizmete alınan soğuk hava deposunda 2025 yılında 2.500 ton ürün depolandığı açıklandı. Kooperatifin bir diğer önemli yatırımı olan Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisinde ise 2025 yılında 45 ton çeşitli meyve kurutularak işlendi. Yine 2023 yılında soğuk hava deposunda kurulan Güneş Enerji Sistemi (GES), enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağladı. Sistem sayesinde 2025 yılında yaklaşık 1 milyon TL tasarruf elde edildiği açıklandı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Yeni hedefler ve üreticilere yeni imkanlar sunmak gayretiyle çalışmalarını sürdüren kooperatifin genel kurulu, Belediye Başkanı Alper Taban ve kooperatif ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Nurettin Çakır’ın da katıldığı genel kurulda yapılan seçimde; İnegöl Belediyesi adına Başkan Sinan Kağan görevine devam etti. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Fahrettin Erdoğan, Yüksel Beyhan, Bihter Koyuncu Yeşilbahçe ve Ertuğrul Goğu.

Genel kurulda kooperatif üyeleri ve katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni yönetime görev süresinde başarılar diledi.