İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda 2026 yılının ilk parke taş uygulaması Fındıklı Kırsal Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahallede 3 ayrı sokakta toplam 3 bin 100 metrekare parke taş kaplaması yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti yöneticileri ve mahalle muhtarıyla birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Taban, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması adına şehir merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımların sürdüğünü ifade etti.

750 bin TL maliyetle hayata geçirilen parke taş kaplama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Fındıklı Mahallesi’nde ulaşım konforunun artırılması ve sokakların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. İnegöl Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde benzer üstyapı çalışmaları devam edecek.