AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacağını duyurdu. Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak" ifadesini kullandı.

Çelik ayrıca, "İran devletine ve kardeş İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Zor günlerinde İran'ın yanındayız" diyerek taziye dileklerini iletti.

Seferberlik yasası ile ilgili olarak da, "Değişen koşullar doğrultusunda belgelerin güncellenmesi gerekmektedir" dedi.

Netanyahu'nun tutuklanması konusuna da değinen Çelik, "Netanyahu'nun tutuklanması ve yakalanması için yapılan talep önemlidir. Bu talep, Netanyahu ve bakanlarının doğrudan savaş suçlarından sorumlu olduğunu kayda geçmiştir. Umarız bu kişiler hakkında tutuklama kararı çıkar" şeklinde konuştu.