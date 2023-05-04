Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizler ne soğana, ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. Türkiye'ye olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek. 14 Mayıs çok nemli, en az bir komşunuzu, dostunuzu sandığa götürerek oy vermesini sağlamanız lazım.

"KÜRT KARDEŞLERİM YANLIŞ YOLA GİTMESİN"

Selo'yu cezaevinden çıkaracağız diyor. 51 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Şimdi de diyorlar ki bunu sucu ne? Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil'den selam geliyor, desteğimiz onunla. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Kürt kardeşlerim Kandil'dekilere bakıp da yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar.

"ÇAYI, FINDIĞI GÖRSE TANIMAZ"

İngiltere'den tefeciler 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş, niye bugüne kadar vermediniz? (Kılıçdaroğlu) Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler.

"PAHALILIĞI YİNE BİZ AŞARIZ"

Çarşıda pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43'e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.

"TEMMUZ AYINDA ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ RAHATLATACAĞIZ"

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz.

Biz LGBT'ci değiliz. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci. Bizim için aile kutsaldır. Güçlü aile, güçlü millet demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar boş, bize Allah yeter. Milletin sevgisi yeter."

ORDU MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'dan sonra Ordu'da düzenlenen Altınordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

Erdoğan, Millet İttifakı'na ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi, terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Meclis'te HDP ile neler görüştün, söylesene bay bay Kemal. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor. Güney sınırları Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Kendi mitinglerine katılıp, Van'da ne dediler? "Dişe diş, kana kan, intikam" dediler. HDP mensuplarını, örgütün parmak işareti ile selamlıyorlar. Şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar.

Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.

"İSTEDİĞİN VADEYİ VER"

Londra'daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri 300 milyar diyor, öteki hemen gelmez 10 yıl sürer diyor, beriki 5 yılda gelir diyor. Nasılsa yalan. İstediği vadeyi ver.

"KİM RAHATSIZ OLUR"

Bu doğalgazı petrolü güneş enerjisi santralini biz cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunların hepsi devletin karı milletin kazancı.

Türkiye'nin enerji ve savunmada bağımsızlığı elde etmesinden kim rahatsız olur? Bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Baktılar başka türlü olmuyor. Bu seçimde karşımıza bir garip masayla çıktılar.

Gelin bu seçimde tercihinizi hep beraber Türkiye Yüzyılı'na kullanın. Demoktasi ve kalkınma atılımlarıyla ülkemizin asırlık kayıplarını telafi ettik.

ORDU'DA YATIRIMLAR

Şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla kavuşturduk. 62 milyar liraya yakın Ordu'ya kamu yatırımı yaptık. Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. 4 adet spor tesisi inşa ettik. 1045 yataklı 12 hastane ile birlikte 55 sağlık tesisi kazandırdık. 914 yataklı şehir hastanesini seneye tamamlıyoruz. 5070 konut yaptık. 4 millet bahçemizden 3'ün yapımına başladık. Tüneller vasıtasıyla ulaşımı kolaylaştırdık. Yapımı süren yolların çoğunu bu sene bitiriyoruz. Ordu çevreyolunun kalan kesimlerini tamamlıyoruz. Fatsa çevreyolunu da yatırım programını aldık.