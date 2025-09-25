Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan ve Trump, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundular.

Erdoğan, görüşme öncesinde yaptığı değerlendirmede ve gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ziyaretin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’yla aynı döneme denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusuna, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." cevabını verdi.

TRUMP:"Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada ve ülkesinde saygı duyulan bir insan olduğunu ifade etti.

"Erdoğan’a büyük saygım var. " diyen Trump sözlerini şöyle sürdürüdü:

"Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum."

Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.

"Erdoğan güçlü ve çetin bir lider" diyen Trump, Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi. ABD-Türkiye ticaretine ilişkin konuşan Trump, "Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor" diye konuştu.

"Suriye'de Savaşı Bitiren Erdoğan"

Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.

Liderler İkili Görüşme Yapacak

Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular ele alınacak.