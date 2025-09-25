İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

Gönüllü petkuaför desteği ile hayvanların yaşam kalitesi artırılarak hem sahiplendirme oranları yükseltilmesi hem de toplumsal duyarlılık güçlendirilme amacıyla ‘Pati Bakım Günü’ projesi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere belediye meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Sokak Hayvanları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Pati Bakım Günü’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Şebnem Erkan yaptı.

PROJENİN AMACI

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan Şebnem Erkan, “İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Koruma Grubu tarafından geliştirilen bu proje, İnegöl Belediyesi barınağındaki, sahipsiz hayvanların yaşam hakkına saygıyı esas alarak barınak ortamında temel bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Gönüllü petkuaför desteği ile hayvanların yaşam kalitesi artırılarak hem sahiplendirme oranları yükseltilmekte hem de toplumsal duyarlılık güçlendirilmektedir. Proje ile sahipsiz hayvanların tıraş, tırnak kesimi, deri temizliği gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak, Görsel ve fiziksel bakım sayesinde sahiplendirme şanslarını artırmak, kent halkında hayvan haklarına ilişkin duyarlılık ve gönüllülük bilincini artırmak amaçlanmaktadır” dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Projenin gerekçelerinden bahseden Erkan, “Barınaklarda uzun süre kalan hayvanlar, yeterli bakım imkânı bulamamakta ve bu durum hem sağlık hem de sahiplendirme açısından ciddi dezavantajlar doğurmaktadır. Düzenli bakım yapılmadığında oluşan tüy yumağı, tırnak batması, kulak iltihabı gibi problemler hem hayvanın refahını hem de potansiyel sahiplendirilmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, gönüllü destekle sürdürülebilir bakım uygulamaları, hem fiziksel sağlık hem de görsel estetik açısından sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini yükseltmektedir” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.