"Çığır açma potansiyeli olan birçok proje ve fikir vaktinde destek bulmadığı için tarihin tozlu raflarına havale edilmiştir. Türkiye’de bilim ve teknoloji uzak yıllar idealist bir avuç insanın sınırlı bir uğraşı olarak görüldü. Bilimsel birikim açısından dünya da istisnai bir konumda olsak da bunun kurumsallaşması noktasında da o derece geç kalmış bir ülkeyiz. Savunma sanayiimizin sembolü olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimiz daha emekle aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Bu zihniyet bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil markası Togg için fabrikası yok dediler. KAAN’ı kalorifer peteğine benzettiler. Türk astronot ve bilim misyonu turist gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA’ların her başarısında sinir nöbeti geçirdiler. Bu zihniyet bizim dönemimizde de karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil projesinden savaş uçağımız Kaan’a ve ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık. Aynı bağnazlığa Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında tanıklık ettik. Oysa ki kuantum bilgisayarlar yalnızca 15 ülkede bulunuyor. Biz bu teknolojide attığımız bu adımla Türkiye’yi küresel rekabette çok sağlam bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde kuracağımız süper iletken çip üretim eviyle çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlara giden yolu da aşacağız. Başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp kendi kaynaklarımızı, potansiyelimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz. Biz kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız adımla Türkiye’yi stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. Millerimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmaya başardık. Kendi rotamıza çizmeye sadece siyasette değil bilim ve teknolojide de ihtiyacımız var. Tüm coğrafi bölgelerimizde, güçlü, dinamik bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemi yaratttık. Ar-Ge merkezi sayımızı 1329’a teknopark sayımızı 2’den 104’e yükselttik. Ülkemizin her ilinde toplam dene-yap teknoloji atölyesi kurduk. İlk ve ortaöğretim müfredatlarına da bilgi teknolojileri dersleri koyduk. TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz.

“TÜRKİYE TÜRKİYE’DEN BÜYÜKTÜR”

Çağın gerisinde kalan değil çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. Yere sağlam basıyoruz adımları sağlam atıyoruz. 2002’ye göre bugün çok iyi konumdayız. Türkiye Türkiye’den büyüktür Millet ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. Türkiye mukadderatında kaçamaz. Saklanamaz. Türkiye’nin Libya’da Suriye’de Somali’de ne işi var diye soranlar bu misyonu idrak edemeyebilir. Biz bunu görüyoruz. Çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye’nin başarılarına sevinemeyenleri kendi korkularıyla baş başa bırakıyoruz. Milet olarak ufkumuzu sınırlandıramayız."