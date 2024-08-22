Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zenginlere vergi affı getirilmesi yönünde bir talepte bulunduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi paketinde zenginlere yönelik bir vergi affı istediği" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi konusundaki tercihleri, iddia edilenin aksine, geniş kitlelere yönelik olup, çok kazananlardan daha fazla vergi alınmasını öngören bir anlayışla çalışmaların yürütülmesi yönünde olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen son vergi paketinin hazırlanma ve yasalaşma süreçlerinde "zenginlere vergi affı" gibi bir konunun gündeme gelmediği de açıkça ifade edildi. Açıklamada, TBMM'de onaylanan ve yasalaşan bu yeni vergi düzenlemesiyle, vergilendirme sisteminde adaletin ve etkinliğin artırılmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. TBMM’den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, “zenginlere vergi affı” gibi bir konunun gündeme gelmesi söz konusu değildir. Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."