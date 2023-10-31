Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında burs ve kredilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024 yılı kredi burs miktarını açıklayan Erdoğan, şı sözlere değindi;

'Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuk'

Etki sahibi bir ülke olmanın yolu, ekonomisi güçlü bir ülke olmaktan geçer. Bun anlayışla ülkenin ekonomisini güçlendirmeye çalışıyoruz. Eylül ayı başında Orta Vadeli Kalkınma Planı'nı paylaşacağız. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra da yürürlüğe koyacağız. Hazırlanan planın en önemli özelliği 2053 vizyonuna ışık tutmasıdır. Biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz, hedefleri belirliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl güçlü bir ülke olarak girdiysek, dünyanın ilk 5 büyük ekonomisi olacağız. Türkiye birileri için hayal olarak gören bu rakamları yakalayacak potansiyelde bir ülkedir. Meydanlarda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Üniversiteli gençlerimize cep telefonu, bilgisayar ve internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik.

Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize 2024 yılı kredi burs rakamı lisans 2000 TL'ye yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL'ye çıkarıyoruz.

Emeklilerimize yapacağımız 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ödeme önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.