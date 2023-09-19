Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllardır AB kapısında beklediğini ve şu an itibariyle Rusya'ya ve Batı'ya olan güveninin eşit olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alımının İsveç'in NATO üyeliği onayıyla bağlantılı olmaması gerektiğini belirtti ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda verdiği sözleri tutmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Amerika mı Rusya mı tercih ediyorsunuz?" sorusu yöneltilince, diplomasinin uluslararası ilişkilerde kazan-kazan prensibine dayalı olduğunu ve ABD ile iyi ilişkilerinin yanı sıra Rusya ile de iyi ilişkiler kurmayı sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi tutuklamalarla ilgili PBS sunucusu Amna Nawaz'ın sorduğu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir cevap verdi. Erdoğan, bu konunun niye bu kadar ilgilendirdiğini sorgulayarak Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu tür kararların yargı tarafından verildiğini vurguladı. Eğer yargının bu kişilerle ilgili bir karar verdiğini belirten Erdoğan, yargının verdiği karara saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kavala'nın protestoların finansörü olduğunu iddia etti.

SÖZÜMÜ KESME!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili olarak kişisel bir müdahalede bulunmayacağını belirterek, kararların tamamen yargı tarafından verildiğini vurguladı. Ayrıca, Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve bu nedenle yargının bir karar aldığını ifade etti. Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesine sert bir tepki göstererek, "Siz kesmeye hakkınız yok. Saygı duyacaksınız, yargının verdiği karara saygı göstereceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz" ifadelerini kullandı.