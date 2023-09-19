Ziraat Bankası hesaplarınızdan farklı bir banka hesaplarına yapacağınız para transfer işlemini EFT Saatleri içerisinde yapmalısınız. Ziraat Bankası EFT saatleri içerisinde yaptığınız para transferi anında karşı banka hesabına geçer.

Ziraat Bankası Eft Saatleri dışarısında başka bir bankanın hesabına yapacağınız para transferi bir sonraki iş günü saat 10.30’dan sonra geçer. EFT yaparken bu ayrıntıyı kaçırmamaya dikkat edin. Aksi taktirde mağdur duruma düşebilirsiniz.

Ziraat Bankası EFT Saatleri Kaça Kadardır ?

Ziraat Bankası EFT işleminizde aynı gün paranın karşı banka hesabına geçmesi için eft işlemlerinizi sabah saat 09:00 ‘dan akşam saat 16:00 ‘a kadar yapmalısınız. Bu saatler arasında yapacağınız işlemler 5 dakika içerisinde, bu saatler dışında yapacağınız EFT işlemleri bir sonraki mesai başlangıcından sonra karşı banka hesabına geçer. Eğer yarı tatil ilan edilen bir günde EFT yapmak istiyorsanız 09:00 – 11:00 saatleri arasında bu işlemi gerçekleştirmiş olmanız gerektiği bildirilmiştir.

Ziraat Bankası EFT Yaptım Karşı Hesaba Geçmedi ?

Bankacılık oldukça gelişmiş ve yeni teknolojiye ayak uydurmaya devam etmektedir. Çok nadir olarak EFT işlemleri kuyruk denilen sisteme takılır ve karşı hesaba geç düşebilmektedir. Böyle bir durumda beklemek en doğru çözüm olmakta olup, mesai bitmeden para banka çalışanları tarafından kuyrukta olduğu tespiti sonrası anında hesaba geçecektir.

Ziraat Bankası EFT Yaptım Karşı Hesaba Geçmedi Ne Yapmalıyım ?

Banka müşteri hizmetlerini arayarak bildirmeniz durumunda anında işlem yapılır ve para karşı hesaba geçişi ile ilgili işlemler tamamlanır. İşlemi yaparken ödeme yaptığınız tutarı, hesap adı soyadı vb tüm bilgileri kontrol edip doğru bilgiler girdiğinizden emin olduktan sonra görüşünüz.

Herhangi bir durumda EFT bilgilerini yanlış girdiyseniz para havuzda bekletilmekte olup, telefon bankacılığı üzerinden görüşmeniz durumunda işleminiz anında yapılacaktır.