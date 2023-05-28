Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadeleri yer aldı.

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