Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Hakan D. (34) ile otomobilde bulunan Esma E. (21) yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fahri İ. (55) yönetimindeki 16 T 5535 plakalı ticari taksi, aynı istikamette ilerlediği sırada U dönüşü yapmak isteyen Zehra B. (24) idaresindeki 16 ZE 017 plakalı otomobille çarpıştı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.