Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararlarına göre, birçok bakanlık ve kamu kurumunda üst düzey değişiklikler gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde önemli atamalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Değişiklikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ve Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alınırken, 21 ilde yeni müdür atamaları gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Atamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Üst Düzey Değişiklikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alındı. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Abdi Dölek atanırken, bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere 16 yeni atama yapıldı. Ayrıca, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınarak, yerlerine sırasıyla Hüseyin Kır ve Yusuf Uzantı atandı.

Sağlık Bakanlığı’nda Üst Kademe Değişiklikleri

Sağlık Bakanlığı'nda da önemli değişiklikler oldu. Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı. Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik atanırken, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne İsmail Öztürk ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

YÖK Üyeliği ve Üniversitelerde Yeni Rektör Atamaları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, birçok üniversiteye yeni rektör atamaları yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aytekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Murat Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Barış Tan atandı.