Sezon boyunca reytinglerde üst sıralarda yer alan Uzak Şehir dizisinde, sezon finali öncesi dikkat çeken bir ayrılık gündemde. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın projeye veda edeceği öğrenildi.

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve yayınlandığı dönem boyunca sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finaliyle ekranlara gelecek. Final öncesinde yaşanacak oyuncu ayrılığı ise dizinin takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Dizide Şahin Albora rolüyle izleyici karşısına çıkan Alper Çankaya’nın, kendi kararıyla yapımdan ayrılacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun vedası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ayrılık sonrası yeni projesine ilişkin iddialar da konuşulmaya başlandı.

YENİ PROJESİ NETFLIX’TE

Alper Çankaya’nın ilk olarak “Taşacak Bu Deniz” dizisine transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun yeni adresinin Netflix olduğu öğrenildi. Çankaya’nın, platform için hazırlanan “Eve Giden Yol” adlı dizinin oyuncu kadrosuna katıldığı ifade edildi.

Ay Yapım imzalı olan ve yerli “Lost” formatında hazırlandığı belirtilen “Eve Giden Yol” dizisinin çekimlerinin 2 Haziran’da başlaması planlanıyor. Projenin kadrosunda daha önce Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya’nın yer alacağı açıklanmıştı. Diziye yeni oyuncuların da dahil olduğu aktarıldı.