Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanların kapsamı genişletildi. Eksik malzemelerin araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebileceği ve sürücülere para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle, araçlarda yer alması gereken zorunlu ekipmanlara yeni malzemeler eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar şöyle sıralandı:

Pense

Tornavida

Araç ampulleri

Bununla birlikte araçlarda bulunması gereken diğer ekipmanlar ise şu şekilde:

Stepne veya lastik şişirme aparatı

Çekme halatı

Bijon anahtarı

Kriko

Araçlarda yaşanabilecek acil durumlarda bazı basit müdahaleler için tornavida ve benzeri el aletlerinin araçta bulundurulmasının önem taşıdığı ifade ediliyor. Kutup başlarının sökülmesi, cam kırılması ya da ampul değişimi gibi durumlarda bu ekipmanların gerekli olabileceği belirtiliyor.

EKSİK EKİPMANA 1.246 LİRA CEZA

Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması durumunda sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.