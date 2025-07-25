Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da üçüncü kez düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çırağan Sarayı’ndaki son görüşmelerin Dışişleri Bakanı tarafından yürütüldüğünü belirten Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiğini ve liderler zirvesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turuna dair detayları paylaştı.

Çırağan Sarayı’nda yapılan son görüşmelerin Dışişleri Bakanı tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, Ukrayna heyetinin görüşmeler öncesi Ankara’da kendisiyle bir araya geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna heyetiyle Ankara’da görüşmelerim oldu. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdim ve kendilerinin desteğini istedik. Önümüzdeki süreçte, belki bu hafta içerisinde Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşmeler yaparak, bu liderleri İstanbul’da bir araya getirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Türkiye’nin arabuluculuk rolünü sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna barış sürecine katkı sağlamak için liderler zirvesi hedeflediklerini ifade etti.