ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

4 Eylül 1919’daki kongrenin, Türk milletinin bağımsızlık azmini dünyaya duyuran tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajında, Sivas Kongresi’nde manda ve himayenin reddedilerek milletin kendi iradesine güveninin ortaya konduğunu ifade etti.

Kongrenin, Cumhuriyetin kuruluş yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Mesajında, Sivas Kongresi’nin ruhunu canlı tutma, birlik ve beraberliği güçlendirme ve bağımsızlık ideallerini gelecek nesillere aktarma görevine dikkat çeken Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal, kongrenin kahramanları, İstiklal Mücadelesi’nin şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andı. Sivaslılar’ı ve tüm vatandaşları selamlayan Erdoğan, millî birlik ruhunu korumanın önemini vurguladı.