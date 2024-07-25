Erenler Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Belediye binasında düzenlenen etkinlik, yöneticiler, çalışanlar ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleşti. KVKK’nın gereklilikleri ve uygulamaları üzerine detaylı bilgilerin paylaşıldığı eğitim, katılımcılardan olumlu geri bildirimler aldı.

Eğitimde, kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin yasal yükümlülükler vurgulandı. Erenler Belediye Başkanı, katılımcılara KVKK’nın önemine dikkat çekerek, belediye olarak bu konuda hassasiyetle çalışacaklarını belirtti. Katılımcılar, eğitim sonrası KVKK’nın iş hayatındaki pratik uygulamaları konusunda daha bilinçli olduklarını ifade ettiler. Erenler Belediyesi’nin düzenlediği bu tür eğitimlerin, hem personel hem de kamu hizmetlerinin verimliliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.