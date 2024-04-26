Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talep ve sorunlar doğrultusunda ve çalışma programlarına göre sahada emek gösteriyor” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde hizmet ve çalışmalarına hız kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalıştıklarını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talep ve sorunlar doğrultusunda ve çalışma programlarına göre sahada emek gösteriyor. Bizler Erenler’imizin sorunları, vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz. Bu doğrultuda proje ve çalışmalarımız hazır. İnşallah en kısa sürede proje ve çalışmalarımızı hayata geçirecek, kıymetli Erenler halkına hak ettiği hizmeti sunacağız. Her şey güzel Erenler’imiz için, her şey güzel Erenler halkı için” dedi.