Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ’de çalışan personelin maaşında yüzde 60 oranında zam yapıldığını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Mesai arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi ile gerçekleşen görüşmeler neticelendi. Gerçekleşen görüşmeler sonucunda Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ’de çalışan personelin maaşında yüzde 60 oranında zam yapıldı. Zam oranı, sendika ve personel tarafından memnuniyet ile karşılandı. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, anlaşmanın taraflar açısından hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanımız Mesut Gökdemir ve sendika temsilcilerimiz ile gerçekleşen görüşmelerimizin ardından Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ’de çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında yüzde 60 oranında iyileştirmeyi içeren anlaşmayı imzaladık. Tüm mesai arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Mesut Gökdemir ise, “Bir süredir görüşme ve çalışmalarımız devam ediyordu. Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ’de çalışan arkadaşlarımızı kapsayan ve yüzde 60 oranında zammı içeren 2023 Yılı Temmuz Dönemi Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Rahmi Şengül’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.