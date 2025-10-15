Erenler Belediyesi Yeşiltepe Mahallesinde 12 sokakta alt ve üstyapı çalışmalarına başladı. Başkan Şenol Dinç, "Yeşiltepe Mahallemizde başlattığımız bu çalışma ile hem altyapı sorunlarını çözüme kavuşturacak hem de üst yapı düzenlemeleriyle mahallemize modern bir görünüm kazandıracağız" dedi.

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışma daha hayata geçiriliyor. Yeşiltepe Mahallesinde 12 sokağı kapsayan çalışmalar kapsamında önce yağmur suyu hattı çalışması gerçekleşecek ardından sokaklar sıcak asfalt ile kaplanacak ve tretuvar düzenlemeleri yapılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Yeşiltepe Mahallemizde başlattığımız bu çalışma ile hem altyapı sorunlarını çözüme kavuşturacak hem de üst yapı düzenlemeleriyle mahallemize modern bir görünüm kazandıracağız. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir çevrede yaşamaları için çalışmaya devam ediyoruz. Erenlerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.