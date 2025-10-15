Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, gazetecilerin yaptığı ziyarette Sakarya’da polis ve vatandaş işbirliği ile kentin daha da huzurlu hale getirileceğini ifade etti.

Sakarya’nın yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka’yı Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, yönetimi ile birlikte ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi. Sakarya’nın konumu itibariyle ülkemizin önemli şehirlerinden olduğunu belirten Çetin, Sakarya basını olarak her zaman devletin yanında kamuoyuna en doğru bilgiyi verme adına görev yaptıklarını söyledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Saka, Sakarya’nın çok güzel bir şehir olduğunu ve güzellikleri ile anılması gerektiğinin altını çizerek, "Polis olarak vatandaşımızla işbirliği halinde şehrin huzuru için çalışacağız. Bunun içinde ‘Polis Vatandaş El Ele Sakarya’da Daha da Huzurlu Günlere’ sloganı ile çalışmalarımızı başlattık. Tüm personelimizle birlikte şehrimizde herkesin gönül rahatlığı ve huzur içinde yaşamasını sağlama adına görev yapacağız" diye konuştu.