Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici devriye faaliyetlerine devam ediyor. Ergene Kaymakamı Kadir Duman da ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman Ergene mülki sınırlarında 24 saat esaslı olmak üzere TEM Otoyolu Çorlu ve Saray Gişeleri’nde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarına katıldı.

Kaymakam Duman, jandarma teşkilatınca emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve suç işlenmesini önlemek adına icra edilen önleyici devriye faaliyetlerini yerinde denetleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.