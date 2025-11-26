Şüphelinin 3 kişiyi öldürdükten sonra bir marketten alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, market çalışanına "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerde beni görürsün’’ dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Kasım’da akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda yaşanmıştı. Silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen polis, araç içinde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi bulmuştu. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı hastaneye kaldırmış, 2 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çevrede detaylı inceleme yapan polis ekipleri, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın bir otel odasında kadın cesedi olduğunu öğrenmiş ve yine silahla vurulan Melisa Külekçi’nin cesediyle karşılaşmıştı. Ekipler çalışmalarını derinlemesine sürdürürken 3 kişinin öldürüldüğü cinayetin failini kısa sürede tespit ederek Hakan Karakoyun’un peşine düştü.

Polis 432 yerde bin 240 saat kamera izledi: Şüpheli Avcılar’da yakalandı

Ekipler, kimliğini tespit ettiği Hakan Karakoyun’u yakalamak için 432 farklı yerde bin 240 saatlik kamera görüntüsü izledi. Uzun süre teknik ve fiziki açıdan takip edilen cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesinde Firuzköy Mahallesinde boş bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada ise olayda kullandığı değerlendirilen sökülmüş vaziyette ve namlu kısmı eksik 1 adet tabanca bulundu. Şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi.

Cinayetlerin ardından kanlı kıyafetlerini değiştirip kaçtı

Ekiplerin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda cinayete ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Hakan Karakoyun’un, cinayetleri işledikten sonra yaya olarak eve gittiği ardından kanlı kıyafetlerini değiştirip babasının aracını alarak kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüphelinin araca yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği sonrasında alışveriş için bir markete uğradığı öğrenildi. Şüphelinin marketten alışveriş yaptığı ve market çalışanıyla tanışmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, otel odasında ölü bulunan Külekçi’nin de otele giriş yaptığı ve şüphelinin otel önünde beklediği anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

‘’Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün’’

Alışveriş için markete giren şüpheli marketteki çalışanla bir süre sohbet etti. Şüpheli, market çalışanına samimi ve rahat bir şekilde yaklaşarak market çalışanına "Seninle tanışalım’’ dedi. Market çalışanı şüpheliye ‘’Seni tanımıyorum’’ deyince şüpheli Karakoyun’un, "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün’’ dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Emre Güçlü(31), Emrah Yılmaz(33) ve Melisa Külekçi’nin (27) öldüğü cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun(32) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüpheli Karakoyun’un daha önceden 4’ü uyuşturucu olmak üzere toplamda 7 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.