Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eski DSİ Edirne Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, nehirdeki durumun vahametini vurgulayarak, bölge halkının ve doğanın ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

"30 YILDIR GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK EDİLDİ"

Her gün Büyükmandıra’daki şantiyeye giderken Ergene Nehri’nden yükselen keskin kokuya tanık olduğunu belirten Hüseyin Erkin, nehirdeki felaketi şu sözlerle özetliyor:

“30 yıldır kirliliği gündemde olan Ergene Nehri öldüğü gibi, ovadaki doğal yaşam da yok olmaktadır. Böyle bir çevre cinayetinin dünyanın hiçbir yerinde bu kadar açık ve uzun süreli yaşanmasına tanıklık edilmemiştir.”

Erkin’e göre, sadece su değil; toprak, hava, tarım ürünleri ve insan sağlığı da bu süreçte geri dönülmez biçimde zarar gördü.

VAATLER VERİLDİ, AMA NEHİRDE HÂLÂ BALIK YOK

Son 20 yıl içinde defalarca gündeme gelen projeler, yüz milyonlarca liralık yatırımlar ve “Ergene’de yüzülecek” şeklinde yapılan bakanlık açıklamaları, halkın hafızasında sadece birer boş vaat olarak kaldı. Erkin, bu süreçte yalnızca suyun değil, yeraltı kaynaklarının da plansız ve denetimsiz biçimde çekilerek yok edildiğini vurguladı.

“Trakya gözden mi çıkarıldı?” sorusu, Erkin’in ifadeleriyle artık sadece çevrecilerin değil, bölge halkının da sıkça dile getirdiği bir serzeniş halini aldı.

SAĞLIK RİSKİ ALARMA GEÇİRDİ

Ergene Nehri’ndeki kirlilik, sadece çevresel değil; toplumsal bir kriz boyutuna ulaşmış durumda. Nehre yakın bölgelerde hastalık oranlarının arttığı, özellikle kanser vakalarında yükseliş olduğu gözlemlenirken, kirliliğin çeltik tarlalarına karışarak gıda yoluyla insanlara ulaşma riski ciddi endişe yaratıyor.

ÇÖZÜM VAR, İRADE YOK

Hüseyin Erkin’e göre geç de olsa bu felaketin önüne geçmek mümkün. Ancak bunun için en önemli eksiklik, yıllardır süren "çözüm konuşmalarına" rağmen bir türlü ortaya konamayan siyasi irade. Erkin, “Ergene artık sadece bir nehir değil, Türkiye’nin en büyük çevre felaketlerinden biridir” diyerek şu çağrıda bulunuyor:

“Bu ülkenin gelecek nesilleri için, geç olmadan Ergene’ye sahip çıkılmalı. Göz göre göre gelen bu felaket artık durdurulmalıdır.”