Ergene ilçesinde karşı yönden gelen kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Saray yolu üzeri Ahımehmet ile Beyazköy arasındaki yol güzergahında meydana geldi. Gürkan Kahraman idaresindeki 59 SA 547 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Kahraman, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Gürkan Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.