Keşanlı tiyatrocu, dizi ve film oyuncusu ve senarist Keşanlı Ergin Kılıkçer ile İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e sanat yaşamı hakkı önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Röportajımızda bugün sizlere tanıtmaktan gurur duyduğumuz, hem tiyatro sahnelerinde hem de sinema ve dizi dünyasında adını sıkça duyduğumuz başarılı oyuncu ve senarist Ergin Kılıkçıer’i kendisinden tanıyıp sanat yaşamını da sizlerle paylaşacağız.

Ergin Kılıkçıer, 5 Şubat 1984 doğumlu ve İstanbul'un renkli atmosferinde dünyaya gelmiş. Ailesi Çamlıcalı olan Kılıkçıer, oyunculuk serüvenine alaylı olarak tiyatro ile başlamış ve sonrasında Sadri Alışık Akademisi'nde eğitim alan değerli isim. Ergin Kılıkçıer, pek çok projede yer alarak kendini kanıtlamıştır.

Şimdi onun kariyerine ve hayatına daha yakından bakalım ve sorularımızı soralım.

Oyunculuk kariyerinize tiyatro ile başlamışsınız. Bu başlangıç deneyimini nasıl hatırlıyorsunuz?

Tiyatro ile tanıştığım günler benim için unutulmaz anılardır. 2004 yılında alaylı olarak tiyatro sahnelerine adım attım. Bu süreçte İstanbul Gökkuşağı Tiyatrosu'nda büyük ustalarla bir araya gelme fırsatı buldum ve sahnede öğrenmeye devam ettim. Ardından Sadri Alışık Akademisi'nde eğitim alarak oyunculuk yeteneğimi daha da geliştirmek istedim.

Oyunculuk kariyerinizin yanı sıra senaryo yazma konusunda da aktifsiniz. Bu iki farklı alan arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Evet, oyunculuk ve senaryo yazma benim için ayrılmaz bir ikili. Oyunculuk sahnelerinde kendimi ifade etmenin bir yolu iken, senaryo yazmak da iç dünyamı yansıtabileceğim, hikayeleri hayata geçirebileceğim bir platform. İkisi arasında denge kurabilmek elbette zor olabiliyor zaman zaman, ancak her iki alanda da kendimi geliştirmeye özen gösteriyorum.

Kariyeriniz boyunca tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer aldınız. Hangi projeler size en fazla tatmin ve keyif verdi?

Her proje benim için bir başka deneyim ve öğrenme fırsatı oldu. Ancak özellikle "Alemin Kralı" dizisinde canlandırdığım Host karakteri ve "Aslan Parçam" adlı sinema filmindeki rolüm, benim için özel bir yere sahiptir. Ayrıca "Leyla'nın Evi" gibi tiyatro oyunları da benim için unutulmaz anılarla dolu.

Hem oyuncu olarak, hem de senarist olarak ilham kaynaklarınız nelerdir?

İlham kaynaklarımı çeşitlendirerek beslenmeye özen gösteriyorum. Farklı kültürlerden esinlenerek yeni karakterler yaratıyorum ve hikayeler inşa ediyorum. Aynı zamanda günlük yaşam, seyahatler, kitaplar ve sanat da benim için büyük birer ilham kaynağıdır.

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz? İzleyiciler sizi hangi yapımlarda görebilir?

Şu an üzerinde çalıştığım yeni senaryo projeleri ve oyunculuk teklifleri var. Ancak henüz netleşen bir proje hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. İzleyiciler, yakın zamanda duyurulacak olan projelerimle beni ekranlarda izleyebilecekler.

Genç yeteneklere ve hayalini kurduğunuz projelere destek verme konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Genç yeteneklere destek vermek ve onları teşvik etmek benim için çok önemlidir. Sanatın geleceği bu genç yeteneklerin elinde ve onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, yeni ve taze fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Hayalini kurduğum projeler arasında genç yeteneklere mentorluk yapmak ve onların projelerine destek olmak da bulunuyor.

Son olarak, kariyerinizde elde ettiğiniz deneyimlere dayanarak genç nesillere tavsiyelerin nelerdir?

Elbette, genç nesillere şunları söylemek isterim: Tutkulu olduğunuz alanlarda kendinizi sürekli geliştirin ve öğrenmeye devam edin. Sabır ve azimle çalışarak hedeflerinize ulaşabileceğinizi unutmayın. Eleştirilere açık olun, kendinizi sorgulayın ve sürekli olarak yenilenmeye gayret edin. En önemlisi, içtenlikle sevdiğiniz işi yapın ve her zaman kendi sesinizi dinleyin.

Son olarak en son Keşan’da çekilen, bölgenin de tanıtımına katkı sağlayacak ve bir hayli ünlü isminde yer aldığı Grabuna sinema filmi ne zaman ve hangi mecrada yayınlanacak? Tüm Keşanlılar ve Trakya bölgesi bunu merakla bekliyor.

Grabuna filmimizin kurgu ve müzikleri tamamlandı. Bu ara ticari platformlar ve dağıtımcılarla yapımcımız görüşme halinde. Filmimiz çok güzel oldu herkesin heyecanla beklediğini biliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Umarım verdiğimiz emeğin karşılığını, seyircimizin filmimize olan ilgisi ve sevgisi ile alacağız. Benim için bu projede önemli olan şey bölgenin tanıtımına destek olması olacak.O yüzden yine buradan filme destek olan herkese sizin aracılığınızla bir kere daha teşekkür etmek isterim.

Biz de size bu röportaj için teşekkür ederiz.

Her zaman bana destek veren size, Medya Keşan Gazetesi ile Keşan Postası ve İGF Haber Ajansı sitelerine hemşehrilerimle beni buluşturan bu röportaj için teşekkür ederim.