İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Eris virüsü, Covid-19 pandemisinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Eris virüsü, diğer adıyla EG.5.1, Omicron'un alt varyantı olarak bilinirken, özellikle son zamanlarda İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede koronavirüs vakalarının artmasına yol açtı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, Eris virüsü hakkında yaptığı açıklamada, "Covid-19'un sandığımız gibi tamamen sona ermediğini, yeni varyantlarla karşımıza çıkabileceğini unutmamamız gerektiğini" vurguladı. Özellikle kapalı alanlarda, örneğin sinema gibi mekanlarda geçirilen zamanın artmasıyla Eris virüsünün yayıldığına dikkat çeken Topcu, "Sinema, konser, tiyatro gibi etkinliklere katılabiliriz ancak kalabalık ve kapalı mekanlarda maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymamız gerektiğini" belirtti.

Topcu, Covid-19 pandemisinin evde kaldığımız dönemden artık normale döndüğümüz bir aşamada olduğumuzu ancak pandeminin tamamen sona ermediğini hatırlattı. Eris virüsünün hızlı yayılışı, kişisel önlemlerin hala ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eris virüsünden korunmak için maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra kapalı alanlarda fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini belirtti.

Eris virüsünün Türkiye'de görülmediğini ancak Covid-19'un varyantlarının sürekli değişebildiğini ifade eden Topcu, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarının her zaman geçerli olduğunu" hatırlattı. Açık havada daha fazla vakit geçirme önerisiyle de devam eden Topcu, kültürel etkinliklere katılmaktan kaçınmamanın ama gerekli önlemleri alarak kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumanın önemine değindi.

Eris virüsünün, Omicron varyantıyla benzer belirtiler taşıdığını belirten Topcu, burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, hapşırma, nefes darlığı, koku ve tat kaybı, ateş, öksürük, ses kısıklığı gibi semptomların görülmesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, sürekli olarak değişen Covid-19'a karşı özellikle kapalı alanlarda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Topcu, açık havada vakit geçirmeye teşvik etti. Ayrıca düzenli beslenme, bol su içme, D vitamini düzeyini yüksek tutma, düzenli uyuma gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekti.